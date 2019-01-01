Власти Башкирии окажут всю необходимую помощь Магнитогорску

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:35:15+03:00

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Башкирия окажет помощь соседнему Магнитогорску, где вчера рано утром, 31 декабря, произошла трагедия. Об этом Радий Хабиров написал у себя на странице.

- У наших соседей трагедия. Все необходимые силы в Магнитогорск стянуты. Там же и наша бригада ЧС. Все наши близлежащие медучреждения в полной готовности. Искренние соболезнования членам семей погибших, - высказался врио главы Башкирии.

Напомним, что взрыв газа произошел в 6 утра по адресу Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. По последним данным, в ЧП погибли восемь человек. Судьба 36 человек все еще остается неизвестной.

Из-за взрыва разрушились 26 квартир, в которых проживали 120 человек.