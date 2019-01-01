В Башкирии чаще стали рождаться недоношенные дети
Вес одного из малышей составил 560 граммов
Новорожденных раньше срока помещают в кувезФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В Башкирии стали чаще появляться на свет недоношенные дети. Об этом сообщает портал «UfaCityNews.ru» со ссылкой на региональный минздрав.
За девять месяцев 2018 года раньше срока в регионе родился 2 281 малыш. Это на 65 больше, чем в прошлом году (в 2017-ом - 2216).
Вес одного из малюток составил всего 560 граммов. К счастью, врачи сумели его выходить.
Отметим, что за недоношенными детьми ухаживают в роддоме. Крох помещают в кувез (инкубатор для выхаживания новорождённых), и за ними следят врачи-неонатологи.