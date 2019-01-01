2019-01-01T18:50:20+03:00
Здоровье

В Башкирии чаще стали рождаться недоношенные дети

Вес одного из малышей составил 560 граммов
Эльвина АПАРИНА
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Новорожденных раньше срока помещают в кувезНоворожденных раньше срока помещают в кувезФото: Олег ЗОЛОТО
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В Башкирии стали чаще появляться на свет недоношенные дети. Об этом сообщает портал «UfaCityNews.ru» со ссылкой на региональный минздрав.

За девять месяцев 2018 года раньше срока в регионе родился 2 281 малыш. Это на 65 больше, чем в прошлом году (в 2017-ом - 2216).

Вес одного из малюток составил всего 560 граммов. К счастью, врачи сумели его выходить.

Отметим, что за недоношенными детьми ухаживают в роддоме. Крох помещают в кувез (инкубатор для выхаживания новорождённых), и за ними следят врачи-неонатологи.

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