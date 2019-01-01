В новогоднюю ночь из горящей многоэтажки в Башкирии эвакуировали 56 человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:32:52+03:00

Среди них было четыре грудничка

Изменить размер текста: A A

Жители одной из многоэтажек по улице Социалистической в Нефтекамске вынужденно провели новогоднюю ночь на улице из-за пожара.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, в 2:44 загорелась двухкомнатная квартира. На место оперативно выехали пожарные. Они приняли решение эвакуировать жильцов – на улицу вывели 56 человек, в том числе четырех грудничков.

К счастью, уже через полчаса огонь ликвидировали. В ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Однако точную причину пожара скажет дознаватель МЧС России.

Напомним, что в трех пожар в новогоднюю ночь погибли трое мужчин.