В новогоднюю ночь из горящей многоэтажки в Башкирии эвакуировали 56 человек
Среди них было четыре грудничка
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Жители одной из многоэтажек по улице Социалистической в Нефтекамске вынужденно провели новогоднюю ночь на улице из-за пожара.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, в 2:44 загорелась двухкомнатная квартира. На место оперативно выехали пожарные. Они приняли решение эвакуировать жильцов – на улицу вывели 56 человек, в том числе четырех грудничков.
К счастью, уже через полчаса огонь ликвидировали. В ЧП никто не пострадал.
По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Однако точную причину пожара скажет дознаватель МЧС России.
Напомним, что в трех пожар в новогоднюю ночь погибли трое мужчин.