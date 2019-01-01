1 января почти тысяча уфимцев пробежали «Забег обещаний»

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:40:15+03:00

Марафон в столице Башкирии проводится уже в пятый раз

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В столице Башкирии сегодня, 1 января, прошел марафон «Забег обещаний». Суть его в том, чтобы участник забега пробежал расстояние, держа в руках табличку, на которой будет написано как минимум одно свое обещание, которое должен будет исполнить в текущем году. 1 января участникам пришлось преодолеть 2019 метров вокруг Гостиного двора.

Как сообщили в мэрии, несмотря на холодную погоду, участников было почти 1000 человек. Среди бежавших были спортсмены-профессионалы, ветераны, известные блогеры, семьи с детьми.

Директор «I LOVE SUPERSPORT» Владислав Литвинчук пожелал всем успехов в преодолении дистанции. Далее состоялась разминка, после чего все участники забега дружно вышли на старт.

После забега на территории Гостиного двора начались народные зимние забавы для взрослых и детей – эстафеты и игры.