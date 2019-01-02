В Башкирии студент-медик украл праздничные принадлежности на шесть тысяч

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:11:39+03:00

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В Абзелиловском районе 22-летний студент медицинского колледжа обокрал магазин. Только вот далеко уйти ему не удалось – его задержали полицейские.

Как рассказали в МВД, молодой человек украл из магазина праздничные принадлежности на шесть тысяч рублей. В здание он вошел, разбив стекло пластиковой двери. Пролезая в образовавшийся проем, молодой человек поранился, но решил закончить начатое дело. Он забрал наушники, портативную колонку, ёлочные украшения, светомузыку, гирлянды.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.