Погода в Башкирии на 2 января: ожидается потепление
Также выпадет небольшой снег
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Наконец, морозы немного отступает, и в Башкирию придет тепло. По данным Башгидромета, завтра 2 января, в регионе выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -14, -19 градусов, а днем столбик термометра покажет -6, - 11 градусов. Самое то для зимних прогулок и забав.
В Уфе, в свою очередь, будет очень снежно и облачно. Снег будет идти с самого утра до обеда. Зато значительно потеплеет: днем ожидается -7 градусов, а ночью -11. Такой характер погоды сохранится и 3-го января.