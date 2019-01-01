2263 уфимца обратились за помощью к спасателям в канун нового года

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:23:42+03:00

Горожане вызывали их на место ДТП, пожара, а также вскрыть двери

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки помощь уфимских спасателей понадобилась 2263 людям. Как рассказали в управлении гражданской защиты, консультацию получили 250 из них, для вызова экстренных служб позвонил 1001 человек, а по жилищно-бытовым вопросам 1012 человек.

Поисково-спасательный отряд совершил шесть выездов: пять, чтобы вскрыть двери, один – обеспечить безопасность на мероприятии.

В канун нового года в Уфе произошла 61 авария, в которых четыре человека пострадали. К счастью, никто не погиб. Также два раза наехали на пешеходов.