2019-01-01T14:23:42+03:00
Общество

2263 уфимца обратились за помощью к спасателям в канун нового года

Горожане вызывали их на место ДТП, пожара, а также вскрыть двери
Эльвина АПАРИНА
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За минувшие сутки помощь уфимских спасателей понадобилась 2263 людям. Как рассказали в управлении гражданской защиты, консультацию получили 250 из них, для вызова экстренных служб позвонил 1001 человек, а по жилищно-бытовым вопросам 1012 человек.

Поисково-спасательный отряд совершил шесть выездов: пять, чтобы вскрыть двери, один – обеспечить безопасность на мероприятии.

В канун нового года в Уфе произошла 61 авария, в которых четыре человека пострадали. К счастью, никто не погиб. Также два раза наехали на пешеходов.

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