2019-01-01T12:59:41+03:00
Новый год 2019

Ульфат Мустафин записал новогоднее поздравление

Сити-менеджер Уфы уверен, что в 2019 году многое сделает для города [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Новоиспеченный мэр Уфы Ульфат Мустафин не остался в стороне и записал новогоднее поздравление для уфимцев. Его показали незадолго до боя курантов на телеканале «Вся Уфа».

Сити-менеджер отметил, что приложит все усилия для того, чтобы в наступающем году осуществились все даже самые смелые замыслы, были найдены ответы на все, самые трудные вопросы и сбылись наши надежды.

Уфимцам и гостям столицы Башкирии чиновник, улыбнувшись, пожелал новых свершений, благополучия и здоровья.

Мэр Уфы поздравил горожан.

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