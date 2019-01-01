Ульфат Мустафин записал новогоднее поздравление

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:59:41+03:00

Сити-менеджер Уфы уверен, что в 2019 году многое сделает для города [видео]

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Новоиспеченный мэр Уфы Ульфат Мустафин не остался в стороне и записал новогоднее поздравление для уфимцев. Его показали незадолго до боя курантов на телеканале «Вся Уфа».

Сити-менеджер отметил, что приложит все усилия для того, чтобы в наступающем году осуществились все даже самые смелые замыслы, были найдены ответы на все, самые трудные вопросы и сбылись наши надежды.

Уфимцам и гостям столицы Башкирии чиновник, улыбнувшись, пожелал новых свершений, благополучия и здоровья.