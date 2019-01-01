В канун нового года в двух авариях в Башкирии пострадали двое детей

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:30:35+03:00

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Вчера, 31 декабря, в пятом часу вечера на улице Революционеров в Белебее столкнулись два автомобиля. 65-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» не уступил дорогу «Киа Оптима», за рулем которого находился 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель «Гранты», а также его 42-летняя пассажирка со своим 10-летним сыном.

Также в ГИБДД отметили, что водитель иномарки в апреле задерживался полицейскими за управление в нетрезвом состоянии и был лишен прав. В день ДТП у него тоже были признаки опьянения, но от прохождения медосвидетельствования водитель отказался, за что в суде ему грозит дополнительный срок лишения водительских прав.

Вторая авария, в которой пострадал ребенок, произошла в десятом часу вечера в Кушнаренковском районе. На трассе М-7 столкнулись «Шевроле Клан», за рулем которой находилась 39-летняя уфимка, и грузовик «Скания».

По предварительным данным, автоледи пыталась обогнать большегруз, но управление. Легковой автомобиль после столкновения съехал с дороги и опрокинулся, в аварии пострадал ее пассажир, 11-летний сын водителя.