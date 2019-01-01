Празднование Нового года в Уфе завершилось салютом

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:36:56+03:00

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Несмотря на сильный мороз (-20 – прим.ред) в новогоднюю ночь, уфимцы все же вышли на городские площади, чтобы посмотреть на салют и погулять.

Главным местом празднования по традиции стала площадь имени Ленина. Здесь прошла четырёхчасовая эстрадно-развлекательная программа: выступили артисты ансамбля «Мирас», Завьялова Алена, Шайхуллин Ильшат, Трофимова Арина, Кильдиярова Альбина, Хасанов Радмир, группы «Ант», «Б хетле» и многие другие.

В два часа ночи над столицей Башкирии прогремел новогодний фейерверк. Посмотреть на него приехали тысячи уфимцев.