Сегодня в Уфе перекроют центр города

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:51:29+03:00

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Сегодня, 1 января, в столице Башкирии перекроют некоторые центральные улицы.

Как рассказали в мэрии, с 17 до 23 часов будет закрыт проезд от Пушкина до Коммунистической. В это же время дорогу перекроют на улице Октябрьской революции между улицами Ленина и Советской.

Ограничения автомобильного движения связаны с проведением праздничных мероприятий – с 31 декабря по 3 января в Уфе будет проходить фестиваль «TERRA ZIMA».

Также в рамках фестиваля состоится «Забег обещаний» и пройдут народные гуляния на Гостином дворе.