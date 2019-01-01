В Башкирии пропала 32-летняя Алия Галкина вместе с трехлетним сыном

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:40:35+03:00

Женщина выехала из деревни в Стерлитамак, но не доехала

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Уже восемь дней в Башкирии разыскивают 32-летнюю Алию Галкину и ее трехлетнего сына Максима. Молодая мать с ребенком еще 24 декабря выехали из деревни Карайганова Ишимбайского района в Стерлитамак, по настоящее время их местонахождение неизвестно.

Родные обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы Алии: рост 155 см, телосложение среднее, волосы темные, ниже плеч, глаза карие.

Была одета в темно-синюю вязаную шапку с помпоном, темно-синюю тканевую куртка с капюшоном, синие джинсы, высокие сапоги.

Тимур был одет в синюю шапку с мехом, разноцветную куртку, коричневый шарф, меховые варежки, синие теплые штаны, коричневые ботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите по телефону 89871060601 или 02.