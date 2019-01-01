В Башкирии в новогоднюю ночь на пожарах погибли три человека

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:30:29+03:00

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Башкирии произошло 16 пожаров. Три из них унесли жизни троих человек. Также один человек пострадал.

Первый пожар вспыхнул в селе Федоровка – загорелся жилой дом, огонь также повредил сарай. В ходе тушения было найдено тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, ЧП произошло из-за непотушенной сигареты.

Следующий вызов в МЧС поступил с Туймазинского района. В селе Тимирово также загорелся дом. В завалах нашли погибшего 50-летнего мужчину. В МЧС отметили, что и здесь имеет место быть неосторожное обращение с огнем при курении.

Следующий смертельный пожар произошел в кирпичном здании на улице Нахимова в Стерлитамаке. Здесь нашли тело мужчины, личность которого еще не установлена. Также здесь пострадал 46-летний стерлитамаковец. Его с острым отравление продуктами горения доставили в больницу. Точную причину установят эксперты, но не исключено, что и здесь пожар начался из-за непотушенной сигареты.