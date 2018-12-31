2018-12-31T15:07:04+03:00
Общество

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в Башкирии

Будет морозно, местами пройдет небольшой снег
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Погода в новогоднюю ночь не должна испортить настроения жителям Башкирии. Да, будет весьма морозно, но иначе в первый январский день быть и не должно.

Как рассказали башкирские синоптики, ночью 1 января ожидается температура в районе -20 градусов. Ветер при этом будет несильный – примерно 3-5 м/с. Ближе к утру, возможно, пойдет легкий снежок, который должен подчеркнуть сказочность этой ночи.

Что касается погоды в дневное время, то к обеду небо прояснится и выглянет солнце. Температура воздуха немного поднимется, но незначительно – до -15 градусов.

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