В Уфе полицейские нашли пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 19:05 2018-12-31T19:05:13+03:00

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На имя министра внутренних дел Башкирии Романа Деева пришло письмо от одной из жительниц Уфы. В нем она попросила поблагодарить полицейских, которые помогли ей в трудную минуты и быстро отыскали ее пропавшего сына-инвалида.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, ранее уфимка обратилась в отдел полиции №2 и сообщила, что ее ребенок пропал. Женщина приехала, чтобы забрать сына из школы, но там его не оказалось. Самостоятельно добраться до дома он не мог, так как является инвалидом.

На поиски ребенка были подняты все патрульные экипажи города. Буквально через несколько часов мальчика нашли на территории Ленинского района Уфы. Оказалось, школьник решил покататься по городу и, никому не сообщив, сел на автобус и доехал до конечной остановки.