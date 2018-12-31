В Уфе при взрыве пострадал 9-летний ребенок

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-31T15:51:49+03:00

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Сегодня, 31 декабря, около 12:00 уфимские спасатели получили сигнал, что в результате взрыва петарды одном из садовых некоммерческих товариществ Демского района пострадал маленький ребенок. На место экстренно выехали специалисты и медики.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, мальчик 2009 года играл один во дворе. Родители в этот момент находились в доме. По предварительной версии, ребенок взрывал петарды, и одну из них решил бросить в ведро с ацетоном.

Однако позже выяснилось, что взрыв произошел вовсе не от петарды, а скорее от своей любознательности. Мальчик распылил в ведро аэрозоль для обуви, и затем поджег.

В настоящий момент пострадавший госпитализирован в одну из городских клинических больниц с ожогами.