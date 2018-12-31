Юрий Шевчук впервые поздравит россиян с Новым годом с экранов телевизора

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-31T12:44:04+03:00

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Бессменный лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук из тех, кого не увидишь на традиционных "голубых огоньках", но в этом году его поклонники смогут провести новогоднюю ночь в компании легендарного рокера, который впервые поздравит их с праздником с экранов телевизоров. Музыкант вместе с коллегами-рокерами принял участие в новогоднем рок-квартирнике Евгения Маргулиса на НТВ.

- Мы, музыканты, которые играют живьем, с удовольствием приняли участие в записи программы. Спасибо Жене Маргулису, вы услышите песни со смыслом, а не просто тра-ля-ля, - пообещал Юрий Шевчук, анонсируя новогоднюю ночь на НТВ.- Я впервые за пять лет включу телевизор после Нового года и с удовольствием все посмотрю и послушаю.

Вместе с Шевчуком поздравлять россиян с Новым годом будут Борис Гребенщиков, Гарик Сукачев, Сергей Чиграков, Сергей Галанин, группы "Би-2", "Крематорий", " Мельница", иеромонах Фотий, а также актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Харатьян и многие другие. Зрителей, уставших от надоевших попсы и гламура, ждет много сюрпризов и неожиданных дуэтов.