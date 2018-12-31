2018-12-31T11:57:17+03:00
Происшествия

Верховный суд Башкирии отклонил апелляции обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы

Экс-офицеры полиции проведут Новый год в тюрьме
Рустам МАКСЮТОВ
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Попытки адвокатов обвиняемых в групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе вытащить своих подзащитных из тюрьмы под домашний арест не увенчались успехом. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского районного суда в виде продления ареста до 28 февраля для всех троих фигурантов уголовного дела.

На заседаниях побывали только представители полковника Эдуарда Матвеева и подполковника Салавата Галиева, адвокаты майора Павла Яромчука в Верховный суд не явились. Вместо них присутствовал адвокат на назначению.

Стороны обвиняемых по-прежнему высказываются о полной невиновности своих подзащитных и о наличии большого количества доказательств. Однако суд планомерно раз за разом остается на стороне потерпевшей 23-летней дознавательницы.

Напомним, что резонансное за всю Россию происшествие случилось 31 октября, когда Гузель (имя изменено – прим. ред.) написала в следственный комитет заявление о групповом изнасиловании, которое якобы совершили три взрослых офицера полиции во время совместного застолья. Позже всех троих с позором уволили из полиции и заключили под стражу.

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