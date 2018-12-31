МЧС Башкирии приведено в полную готовность в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-31T11:18:01+03:00

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МЧС Башкирии сообщает, что местная аэромобильная группировка приведена в полную боевую готовность в связи со взрывом многоквартирного жилого дома в Магнитогорске. Башкирские спасатели готовы помочь в работах над завалами после крупного чрезвычайного происшествия.

Напомним, что сегодня ночью в соседней Челябинской области произошла трагедия. В Магнитогорске в многоквартирном доме прозвучал взрыл, в результате которого обрушился целый подъезд. По последним данным, число погибших составило три человека, но еще 79 человека числятся пропавшими без вести.

Предварительно причиной происшедшего стал взрыв бытового газа.