2018-12-31T10:37:25+03:00
Звезды

В Уфе презентовали главную театральную премьеру 2019 года - оперу «Аттила»

В Башкирском театре оперы и балета прошло концертное исполнение шедевра Джузеппе Верди
Мила КИЯН
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В Башкирском театре оперы и балета презентовали главную премьеру 2019 года - оперу "Аттила". Партию предводителя гуннов Аттилы исполнил Артур Каипкулов, Одабеллы - Лариса Ахметова. Фото: Федор ФОМИЧЕВВ Башкирском театре оперы и балета презентовали главную премьеру 2019 года - оперу "Аттила". Партию предводителя гуннов Аттилы исполнил Артур Каипкулов, Одабеллы - Лариса Ахметова. Фото: Федор ФОМИЧЕВ
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В канун 2019 года, который, как известно, объявлен в России Годом театра, в башкирской столице презентовали главную театральную премьеру предстоящего сезона - оперу "Аттила" Джузеппе Верди, премьера которой пройдет на сцене Башкирского театр оперы и балета.

Ставит оперу главный дирижер театра, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Артем Макаров, а в качестве режиссера-постановщика выступит народный артист Башкирии, обладатель титула "Лучший бас мира" и лауреат премии "Грэмми" Ильдар Абдразаков. Для прославленного оперного баса это будет режиссерский дебют, который он решил осуществить в родной Уфе.

Премьера намечена на апрель, а пока уфимским меломанам была представлена концертная версия оперы. Главные партии исполнили солисты театра Артур Каипкулов, Лариса Ахметова, Ян Лейше, Владимир Орфеев. В конце января в Уфу приедет художник-постановщик оперы Иван Складчиков и ассистент режиссера. Сам Ильдар Абдразаков приступит к репетициям с оперной труппой только на последнем этапе.

- Опера "Аттила" хорошо знакома Ильдару, он пел ее неоднократно на самых разных площадках и признан лучшим исполнителем этой партии, о которой мечтают все басы, - сказал исполнитель заглавной партии в башкирской постановке Артур Каипкулов.- Недавно он пел свою коронную партию на открытии нового сезона в миланском театре "Ла Скала".

Уже известно, что кроме Артура Каипкулова партию Аттилы на одном из премьерных показов исполнит старший брат Ильдара - народный артист Башкирии, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.

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