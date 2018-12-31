«Юлаевцы» помогли молодежной сборной России разгромить швейцарцев

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-31T16:38:49+03:00

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В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира – один из самых любимых и зрелищных турниров в мировом хоккее. Пока дела у российской «молодежки» складываются отлично: три матча – три победы.

С крепкой и организованной сборной Швейцарией россиянам удалось устроить настоящий фестиваль, забив семь голов – 7:4. Автором одной из шайб стал форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн.

С хорошей стороны себя показал и вратарь «юлаевской» системы, выступающий нынче в нефтекамском «Торосе», Даниил Тарасов. Голкипера, несмотря на четыре пропущенные шайбы, признали лучшим игроком матча. По ходу встречи в ворота россиян дважды были назначены штрафные броски, и дважды Тарасов выходил победителем из дуэлей.

А вот дела у еще одного башкирского представителя защитника Марка Рубинчика пока не складываются. После провального начала, когда Швейцария забила две шайбы, именно его тренерский штаб усадил на скамейку.

Следующий свой матч Россия проведет против главных фаворитов турнира – сборной Канады.