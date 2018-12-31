Прислал странное смс и исчез: в Башкирии ищут 24-летний Ильнур Гатауллин

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-31T08:09:34+03:00

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В Учалах родственники ищут 24-летнего Ильнура Гатауллина, который 30 декабря рано утром ушел на работу и после этого перестал отвечал на телефонные звонки.

Близкие всерьез обеспокоены, так как в обед того же дня с его номера пришло странное сообщение, в котором он просил не искать его. Это обстоятельство не на шутку перепугало и всех, и поэтому поиски было решено начать так скоро.

Просьба ко всем, кто видел или знает о местонахождении Ильнура, обратиться по данному номеру телефона: 89649558167 (Светлана).