В Башкирии ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия

СЕГОДНЯ 19:41 2018-12-31T19:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Родные 12-летнего мальчика из Стерлитамака ищут очевидцев, которые помогут им отыскать водителя, который наехал на ребенка и скрылся с места происшествия. По словам близких пострадавшего, ДТП произошло 28 декабря примерно в 12:00 на пешеходном переходе возле ТРЦ «Фабри». Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил мальчика.

Как рассказал сам пострадавший своим родителям, водитель остановился и вышел проверить, что случилось. Но мальчик был настолько напуган и сказал, что с ним все в порядке. После этого виновник происшествия быстро сел в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Однако уже дома выяснилось, что далеко не все в порядке. У школьника перелом ключицы, 29 декабря его прооперировали, вставили несколько спиц. Теперь ему предстоит долгое лечение.

Предположительно уехавший виновник ДТП передвигался на автомобиле Volkswagen серого цвета. Просьба всех, кто стал свидетелем происшествия, обратиться по телефону 89174707146 (Елена Викторовна).