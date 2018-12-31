2018-12-31T08:55:00+03:00
Происшествия

В Башкирии 14-летний мальчик два раза ударил ножом своего одноклассника

ЧП произошло в тот момент, когда учительница вышла из класса
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Восьмиклассник из Мишкинского района Башкирии прямо во время учебы напал на своего сверстника с ножом и нанес ему раны. Известно, что все произошло во время того, когда учительница покинула класс.

По предварительной версии, один попросил другого убрать телефон. Тот не послушал, и тогда первый взял снег из-за окна, слепил снежок и бросил в неразговорчивого товарища. В итоге, мальчишка вскипел, достал из сумки нож и налетел на одноклассника. В порыве гнева он успел нанести обидчику два удара в левый бок и спину.

По счастливому стечению обстоятельства пострадавшему нанесен лишь легкий вред здоровью. Однако за свои деяния 14-летнему школьнику придется ответить. Его направят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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