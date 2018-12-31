Уфимский биатлонист Антон Бабиков вновь не отобрался на Кубок мира

СЕГОДНЯ 20:10 2018-12-31T20:10:31+03:00

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Уфимец Антон Бабиков вновь не смог квалифицироваться в основную сборную на этапы Кубка мира. Официальный состав команды Союз биатлонистов России опубликовал вчера, 30 декабря. Согласно нему, башкирский спортсмен выступит на этапах Кубка IBU – второго по значимости серии международных соревнований.

Дорогу в основу Бабиков перечеркнул своим решением не выступать на всероссийских стартах «Ижевская винтовка», которые были запланированы как один из этапов отбора. В итоге, Максим Цветков и Семен Сучилов благодаря хорошим результатам в Ижевске смогли квалифицироваться в главную команду, а уфимец отправился в резерв.

Таким образом, Бабиков уже второй раз за сезон не проходит нынешние критерии отбора на этапы Кубка мира.