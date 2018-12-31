Накануне Нового года Радий Хабиров посетил Белокатайский район
Врио главы Башкирии приехал в рамках рабочей поездки
Фото: пресс-служба главы Башкирии
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Радий Хабиров в канун Нового года решил познакомиться с жизнь Белокатайского района. В рамках своей рабочей поездки руководитель региона осмотрел несколько медицинских и социальных объектов, пообщался с местными работниками и узнал об их проблемах.
Как сообщает пресс-служба руководителя региона, главными вопросами в общении с местным населением стали перспектива развития района и строительства новых инфраструктурных объектов. Естественно, была также затронута тема создания новых рабочих мест.
Помимо разговоров Радий Хабиров лично ознакомился с ходом застройки новых микрорайонов и возведением жилья для детей-сирот.