Медучреждения Башкирии оформят в едином стиле

СЕГОДНЯ 20:00 2018-12-30T20:00:22+03:00

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Все больницы, поликлиники, ФАПы и другие медицинские учреждения оформят в едином стиле. Минздрав Башкирии объявил конкурс среди дизайнеров и просто неравнодушных и творческих жителей республики. Об этом накануне заявили в пресс-службе министерства.

Предполагается, что внешний зданий, фасады и вывески должны быть оформлены в одном стиле. В учреждениях здравоохранения также должны появиться одинаковые таблички и навигационная система, куда входят указатели и стенды.

Все желающие принять участие в конкурсе могут присылать свои работы на почту brandbookmzrb@yandex.ru. Прием заявок завершится 31 января 2019 года.

Напомним, минздрав и подшефные ему учреждения вызывают наибольшую критику среди жителей Башкирии. Так, например, в уходящем году волну возмущения вызвал факт использования в одной из больниц просроченного инсулина.