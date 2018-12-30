В Башкирии легковушка влетела в большегруз, два человека пострадали

СЕГОДНЯ 19:00 2018-12-30T19:00:07+03:00

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Сегодня утром на территории Иглинского района Башкирии произошла автомобильная авария с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в районе деревни Тикеево легковушка «Kia Spectra» вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с большегрузом. В результате ДТП пострадали два человека, находящиеся в легковом автомобиле. Их экстренно доставили в ближайшую больницу.

По данным экстренного ведомства, иномарка получила серьезные повреждения, водитель грузовика не пострадал. Причины аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.