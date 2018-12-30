Корпоратив удался: в Уфе нетрезвая пара предалась плотским утехам прямо в баре

СЕГОДНЯ 18:00 2018-12-30T18:32:28+03:00

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В минувшую субботу жители Уфы как могли отмечали окончание последнего рабочего дня в 2018 году. Дружными и не очень компаниями уфимцы отправились в питейные заведения города. В одном из таки и произошел неординарный случай.

В одном из популярных баров башкирской столицы перебравшая с алкоголем девица стала вызывающе себя вести. Все бы ничего, но в один момент она, что называется, «вышла на охоту». Как рассказали очевидцы происшествия Башкирскому спутниковому телевидению, поначалу нетрезвая особа «клеилась» к одному парню, но внезапно переключилась на другого. В итоге очевидцы сняли на камеру мобильного телефона акт страстной любви прямо в помещении бара.

Поведение горячих любовников вызвало возмущение у посетителей бара, но девушка, которую, почему-то порицали больше всего, не отреагировала на замечания посторонних. Она была слишком увлечена партнером.