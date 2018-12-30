2018-12-30T18:36:14+03:00
Общество

Поход слепой девушки в супермаркет в Уфе обернулся грандиозным скандалом

Продавцы отказались помогать инвалиду
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»
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Сегодня в одном из супермаркетов Уфы разразился нешуточный скандал. На пороге магазина появилась незрячая девушка с собакой поподырем и попросила о помощи продавцов. Однако на ее просьбы никто не отреагировал. Происходящее дальше засняла на камеру мобильного телефона очевидец и отправила запись корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

На видео видно, как слепая девушка просит помочь ей, но сидящая за кассой сотрудница супермаркета игнорирует ее. На укоры от покупательницы, снимавшей видео, она также не отреагировала.

Не получив никакой помощи, незрячая девушка пошла вдоль витрин, размахивая тростью. Это вызвало бурю возмущения у сотрудницы магазина. Женщина буквально подлетела к инвалиду и схватила ее за трость. Между женщинами возникла перепалка, на пол полетели бутылки алкоголя и разбились вдребезги.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», в конце концов конфликт был улажен и незрячей посетительнице все же помогли.

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