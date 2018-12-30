2018-12-30T16:16:16+03:00
Звезды

Фильм о Шевчуке «Юра. Музыкант», который снимали одиннадцать лет, вышел в эфир

Премьера долгожданной картины Павла Селина прошла на телеканале «Дождь»
Мила КИЯН
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Увидеть фильм «Юра. Музыкант» можно, заплатив символическую плату в один рубльУвидеть фильм «Юра. Музыкант» можно, заплатив символическую плату в один рубльФото: Марат МУЛЮКОВ
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В канун Нового года поклонники бессменного лидера группы «ДДТ» - Юрия Шевчука, наконец-то, смогли увидеть фильм, который им пришлось ждать долгих одиннадцать лет. Премьера фильма «Юра. Музыкант» прошла в конце минувшей недели на телеканале «Дождь». Выход авторского проекта российского журналиста Павла Селина, более десяти лет собиравшего материал для самого масштабного проекта о легенде русского рока, первоначально планировался еще в 2012 году, к 55-летнему юбилею музыканта, но неоднократно откладывался по разным причинам. Большей частью из-за нехватки финансов на его создание - картину Павел Селин снимал в основном на свои средства, при поддержке телеканала, на котором и прошла премьера. Чтобы завершить съемки и монтаж фильма даже пришлось обратиться за помощью к фанатам, которые и помогли собрать недостающую сумму. Фильм охватывает период от 2007 года до наших дней.

- Для меня Юрий Шевчук - своеобразный камертон реальности, - отметил режиссер, ставивший своей главной задачей показать, как за прошедшие годы менялась жизнь страны, сам герои, его песни, стихи и группа «ДДТ».

Правда, оценить долгожданный фильм могут не все фанаты Шевчука, а только подписчики телеканала «Дождь». Месячная подписка обойдется в 780 рублей, но тем, кто не хочет платить лишние деньги за просмотр одного фильма, опытные пользователи советуют оформить пробную подписку за символическую сумму в один рубль.

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