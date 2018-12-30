2018-12-30T13:50:18+03:00
Звезды

Элвин Грей изменил новогодним традициям

Популярный певец национальной эстрады впервые решил поработать в праздник - он станет специальным гостем в казанском ресторане
Мила КИЯН
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Встречать 2019 год Радик Юльякшин будет на сцене. Фото: Дмитрий ЧерновВстречать 2019 год Радик Юльякшин будет на сцене. Фото: Дмитрий Чернов
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Самый успешный артист татарской и башкирской эстрады Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Элвин Грей, признался, что Новый год - его самый любимый праздник.

- В детстве Новый год был для меня самым сказочным и любимым праздником. Дни рождения и другие памятные даты отходили на второй план. Я всегда ждал Новый год - он проходил торжественно с гуляньями по улице, фейерверками, бенгальскими огнями, елкой и хлопушками ..., - рассказал артист на своей страничке в Инстаграм, выложив детское фото у елочки в карнавальном костюме. - И я всегда старался придумать какой-нибудь образ из героев фильма. К примеру, на этом фото я образе «Zorro».

Став известным и популярным артистом, Радик всегда старался встречать свой любимый праздник в компании самых близких людей.

- Новогоднюю ночь я всегда встречаю в узком кругу друзей, но на этот раз решил изменить традиции, - признался артист, который, как выяснилось, в новогоднюю ночь будет работать - выступит в качестве специального гостя в одном из популярных ресторанов татарской столицы. Правда, за возможность провести новогоднюю ночь в компании любимца публики фанатам придется выложить немалую сумму - пятнадцать тысяч рублей за человека. Кроме того, в праздничные дни у артиста намечены выступления на нескольких корпоративах. К слову, говорят, за такие выступления башкирскому Джастину Биберу, как часто называют артиста, платят от 500 000 до 1 000 000 рублей.

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