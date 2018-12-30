В Уфе судебные приставы закрыли цирк шапито прямо во время представления

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-30T15:06:22+03:00

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В минувшую субботу в уфимском цирке шапито «Триумф» прошло очередное представление с клоунами, дрессированными животными и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Зал был заполнен до отказа, свободных мест не оставалось. Вот только ранее по решению суда здание циркаа было признано небезопасным и представления там проводить было запрещено.

В конце праздничного представления в зал вошли сотрудники ФССП по Башкирии и потребовали от зрителей покинуть помещение. Как выяснилось, администрация заведения проигнорировала решение суда и провела представление.

- Сегодня были в цирке. Мои дети 6 и 3 года были в первый раз в своей жизни) все представление сидели, с полными радости и удивления, лицами. Очень понравилось. Только омрачило то, что я не знаю кто это был, смело вошли в зал посреди представления и стали «просить всех на выход». Объяснить деткам почему не было кульминации было очень сложно, - написала в социальных сетях посетительница цирка.