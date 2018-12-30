2018-12-30T15:06:22+03:00
Общество

В Уфе судебные приставы закрыли цирк шапито прямо во время представления

Ранее заведение было признано небезопасным и закрыто по решению суда
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В минувшую субботу в уфимском цирке шапито «Триумф» прошло очередное представление с клоунами, дрессированными животными и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочки. Зал был заполнен до отказа, свободных мест не оставалось. Вот только ранее по решению суда здание циркаа было признано небезопасным и представления там проводить было запрещено.

В конце праздничного представления в зал вошли сотрудники ФССП по Башкирии и потребовали от зрителей покинуть помещение. Как выяснилось, администрация заведения проигнорировала решение суда и провела представление.

- Сегодня были в цирке. Мои дети 6 и 3 года были в первый раз в своей жизни) все представление сидели, с полными радости и удивления, лицами. Очень понравилось. Только омрачило то, что я не знаю кто это был, смело вошли в зал посреди представления и стали «просить всех на выход». Объяснить деткам почему не было кульминации было очень сложно, - написала в социальных сетях посетительница цирка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Элвин Грей изменил новогодним традициям
Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу на арест трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Жители Башкирии устроили давку в очереди за дешевым сыром
В Башкирии пенсионер за рулем ВАЗ-2107 не уступил дорогу КамАЗу и погиб
В Башкирии обезумевшая мать жестоко расправилась с двумя детьми и пыталась поджечь дом
В Башкирии в результате тройного ДТП погиб водитель ВАЗ-2107
В Башкирии ожидаются снегопад и похолодание до -28
В Уфе в новогодние праздники изменится схема движения по Бельскому мосту
В аварии на трассе в ХМАО погибли двое жителей Башкирии
В Башкирии водитель с 19-летним стажем сбил женщину на дороге
В волейбольном «Урале» сменился главный тренер
Житель Башкирии зарезал сводного брата на поминках бабушки
Жителей Башкирии напугал автомобиль-призрак
Житель Башкирии напал с ножом на свою знакомую во время застолья
В Башкирии осудят банду «черных» риелторов
Уфимские коммунальные службы получили новые экскаваторы и погрузчики
Житель Башкирии убил своего приятеля за грязные полы в квартире
Жительница Башкирии лишилась денег и жилья на новогодние праздники
Жительница Башкирии пыталась зарезать своего сожителя из-за подозрений в измене
В Башкирии произошло массовое ДТП: погиб водитель ВАЗа
"Сейчас в тяжелом состоянии": уфимцу, пострадавшему в ДТП, срочно требуются доноры крови
Нам неврозы не страшны: в Уфе открылся новый корпус психотерапевтического диспансера