2018-12-30T13:06:56+03:00
Общество

Жители Башкирии устроили давку в очереди за дешевым сыром

Очередь в один из молочных ларьков растянулась до проезжей части
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне жители башкирского Белебея устроили давку в очереди в молочный ларек. Необычное для нынешнего времени явление снял на фото один из местных жителей и выложил фото в социальные сети.

Как оказалось, огромная очередь выстроилась за дешевым и, якобы, хорошим сыром. Однако пользователи соцсетей раскритиковали продукцию местного производителя, из-за которого и выстроилась гигантская очередь. Кто-то назвал этот сыр «заветренным» и низкокачественным, но крайне дешевым. Якобы, по причине низкой цены белебеевцы и бросились его разбирать.

Некоторые жители города возмутились тем, что люди в очереди из-за дешевого товара игнорируют правила элементарной безопасности – толпа растянулась до самой проезжей части.

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