Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу на арест трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
В предстоящий понедельник, 31 декабря, Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционную жалобу трех бывших офицеров МВД, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Ранее Советский районный суд Уфы продлил арест всем троим фигурантам громкого уголовного дела до 28 февраля.
Бывший начальник Уфимского отдела полиции Эдуард Матвеев, экс-начальник Кармаскалинского отдела МВД по Башкирии Салават Галиев и бывший начальник отдела по вопросам миграции в Уфимском районе республики Павел Яромчук встретят Новый год в СИЗО.
Защита обвиняемых в групповом изнасиловании направила жалобу в Верховный суд республики. Адвокаты, якобы, неоднократно предоставляли доказательства невиновности бывших полицейских. Однако ни Кировский, ни Советский районные суды не посчитали эти доказательства достаточными, чтобы освободить экс-начальников.
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