2018-12-30T10:50:17+03:00
Общество

В Башкирии обезумевшая мать жестоко расправилась с двумя детьми и пыталась поджечь дом

Вернувшийся домой супруг вывел женщину из горящего дома
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в Нуримановском районе Башкирии произошел жуткий и вопиющий случай. Пока муж был на работе в ночную смену, местная жительница жестоко убила двоих своих детей и попыталсь поджечь дом. Известно, что старшему ребенку было 11 лет, а младшему всего два года.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, пришедший с работы в ночную смену супруг успел вывести женщину из дома, благодаря чему она осталась жива.

В настоящее время следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия.

-Расследование уголовного дела находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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