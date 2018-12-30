2018-12-30T10:25:39+03:00
Происшествия

В Башкирии в результате тройного ДТП погиб водитель ВАЗ-2107

Авария произошла на оживленной дороге в Салавате
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 29 декабря, в башкирском городе Салават произошла жуткая авария. Около восьми часов вечера на улице Первомайская лоб в лоб столкнулись встречные ВАЗ-2107 и «Hyundai Solaris». От удара отечественная легковушка отлетела в «ГАЗель», которая двигалась в попутном направлении. К сожалению, 49-летний водитель «семерки» скончался на месте происшествия.

По данным ГИБДД по Башкирии, 52-летний водитель иномарки также получил повреждения и был доставлен в ближайшую больницу.

Всего за прошедшие сутки сотрудники дорожной полиции выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения, задержали 37 нетрезвых водителей и разыскали один ранее угнанный автомобиль.

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