В Башкирии в результате тройного ДТП погиб водитель ВАЗ-2107

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-30T10:25:39+03:00

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В минувшую субботу, 29 декабря, в башкирском городе Салават произошла жуткая авария. Около восьми часов вечера на улице Первомайская лоб в лоб столкнулись встречные ВАЗ-2107 и «Hyundai Solaris». От удара отечественная легковушка отлетела в «ГАЗель», которая двигалась в попутном направлении. К сожалению, 49-летний водитель «семерки» скончался на месте происшествия.

По данным ГИБДД по Башкирии, 52-летний водитель иномарки также получил повреждения и был доставлен в ближайшую больницу.

Всего за прошедшие сутки сотрудники дорожной полиции выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения, задержали 37 нетрезвых водителей и разыскали один ранее угнанный автомобиль.