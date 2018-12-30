В Башкирии ожидаются снегопад и похолодание до -28

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-30T09:33:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды на два последних дня уходящего 2018 году. Жителей республики ждет похолодание и небольшой снег.

В ночь с 30 на 31 декабря в Башкирии прогнозируется небольшое похолодание – столбики термометров опустятся до -19, -24 градусов, в некоторых районах ожидается мороз до -29 градусов.

31 декабря днем температура воздуха ожидается на уровне -14, -19 градусов, а в новогоднюю ночь вновь похолодает до -18, -23 градусов. Однако волна похолодания спадет уже 1 января. Днем в первый день 2019 года ожидается -8, -13 градусов Цельсия. В юго-восточных районах республики в этот день столбики термометров покажут -18 градусов. По всей Башкирии в эти дни ожидается небольшой снег.