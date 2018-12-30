2018-12-30T08:56:40+03:00
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В Уфе в новогодние праздники изменится схема движения по Бельскому мосту

Об этом рассказали в пресс-службе уфимской мэрии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В новогодние каникулы изменится схема движения по Бельскому мосту в Уфе. Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменения связаны с обеспечением безопасности на время праздников. Реверсивный светофор вблизи Монумента дружбы будет работать по-другому.

Как отмечают в уфимской мэрии, изменения начнутся уже с 30 декабря. Так, начиная с сегодняшнего дня и до 14:00 8 января на мосту будут работать три полосы движения на въезд и три полосы на выезд.

Начиная с 14:00 8 января 2019 года и до 00:00 9 января на мосту будет организовано движение в четыре полосы на въезд в город и две полосы – на выезд. С 9 января мост будет работать в обычном режиме, пояснили в горадминистрации.

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