2018-12-30T10:28:29+03:00
Происшествия

В аварии на трассе в ХМАО погибли двое жителей Башкирии

Жуткое ДТП унесло жизни шестерых человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото :соцсетиФото :соцсети
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Накануне вечером, 29 декабря, на трассе в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошла жуткая авария. Грузовик МАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом, в котором ехали вахтовики. В результате ДТП погибли шестеро и пострадали 24 человека. Известно, что двое из числа погибших – уроженцы Башкирии.

По предварительной информации в аварии погибли водители грузовика и автобуса, а также четверо пассажиров.

Как сообщает официальный штаб правительства Югры во Вконтакте, состояние 12 человек оценивается как средне-тяжелое.

- Для оказания необходимой медицинской помощи, 7 человек направлены в Нефтеюганскую районную больницу, 11 человек – в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу. Для оказания специализированной помощи по профилю нейрохирургия, из Сургутской клинической травматологической больницы направлено 2 специалиста, - рассказали в штабе.

Пока устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства ДТП, в МЧС по ХМАО работает горячая линия. Родные и близкие вахтовиков могут связаться с экстренным ведомством по телефону: 8 3467 397 777.

На данный момент известно, что в связи с произошедшим, СКР возбудил уголовное дело. Расследование находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Телеканал Рен-ТВ опубликовал список погибших.

1. Николай Рыбак, 1959 г. р.

2. Константин Жедик, 1960 г. р.

3. Анатолий Иванов, 1964 г. р.

4. Алексей Вислаушкин, 1972 г. р.

5. Альберт Таибалов.

6. Расим Агаханов, 1973 г. р.

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