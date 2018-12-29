Житель Башкирии зарезал сводного брата на поминках бабушки

СЕГОДНЯ 18:53 2018-12-29T18:53:14+03:00

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Перед судом предстанет 30-летний житель Иглинского района, которого обвиняют в убийстве сводного брата.

Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре мужчина и его 36-летний родственник собрались на поминках после похорон бабушки. Выпили за упокой души, а потом потерпевший начал скандалить и ударил свою мать, а потом и досталось и сожительнице. Брат решил заступиться за родню и складным ножом нанес несколько ударов в грудь скандалиста, от чего тот скончался на месте.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.