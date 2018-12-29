Жителей Башкирии напугал автомобиль-призрак

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-29T18:06:32+03:00

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Необычное видео появилось в распоряжении ГТРК «Башкортостан». На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль сначала обгоняет один грузовик, потом другой - и едва не врезается лоб в лоб в иномарку, появившуюся на трассе, словно из воздуха. Выключенные фары, серебристый цвет – автомобиль практически незаметен и словно растворяется в туманной дымке.

Жители Башкирии после просмотра признаются, что испытывали чувство страха, будто реально видели что-то потустороннее, из другого измерения. Хотя понятно, что «автомобиль-призрак» вполне реальный, а его владелец попросту забыл включить фары и габариты.