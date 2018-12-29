В Башкирии осудят банду «черных» риелторов

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-29T16:12:18+03:00

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В Нефтекамске предстанут перед судом четверо местных жителей и один житель Краснокамского района в возрасте от 30 до 37 лет. Они обвиняются в семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере, из-за чего несколько граждан лишились своего жилья, а также в разбое с применением оружия и двух эпизодах мошенничества в сфере страхования.

Следствие установило, что преступная деятельность банды ведется с 2014 года. Преступники искали в Нефтекамске одиноких пенсионеров, лиц, злоупотребляющих спиртным и ведущих асоциальный образ жизни, а также тех, у кого были огромные долги по коммунальным платежам. Запугав их возможностью остаться на улице, злоумышленники вынуждали заключать фиктивные сделки купли-продажи жилых помещений, переселяя потерпевших в крохотные малосемейки. Чтобы жертвы не обращались в полицию, их систематически спаивали или угрожали убийством за неподчинение, самовольно отключали коммунальные услуги.

Также на счету банды два эпизода мошенничества в сфере автострахования – злоумышленники специально устраивали ДТП, а потом требовали за них возмещение по страховке.

Сам же 33-летний лидер преступной группировке обвиняется в разбойном нападении, совершенном в ноябре 2013 года. Находясь в кальянной, он ударил своего знакомого кастетом, потом затащил его в туалет и избил, а когда жертва потеряла сознание – похитил золотую цепочку стоимостью более 78 тысяч рублей.

- Уголовное дело составило 35 томов, а потерпевшими признано 13 человек,- сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.