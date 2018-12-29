Житель Башкирии напал с ножом на свою знакомую во время застолья

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-29T17:00:04+03:00

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На днях в полицию обратилась жительница Янаульского района и рассказала, что ее соседку ограбили. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и объявили его в розыск.

Как оказалось, в тот злополучный вечер четверо приятелей собрались вместе, чтобы отпраздновать уходящий год. Вот только один из присутствующих, ранее судимый 25-летний мужчина совсем потерял голову от выпитого и решил ограбить 41-летнюю знакомую. Он отобрал у нее банковскую карту и потребовал назвать пин-код. Получив отказ, мужчина схватил со стола нож и приставил его к горлу жертвы, угрожая убийством. Выпытав наконец пин-код, злоумышленник скрылся, прихватив с собой и мобильник женщины, а та побежала за помощью к соседке.

- В настоящее время подозреваемый задержан и сейчас находится под стражей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, похищенное имущество изъято, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.