2018-12-29T14:56:11+03:00
Общество

Уфимские коммунальные службы получили новые экскаваторы и погрузчики

Новая техника появилась благодаря стараниям Радия Хабирова
Яна Базекина
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Фото: уфимская мэрияФото: уфимская мэрия
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Уфимские коммунальные службы получили в свое распоряжение еще 8 новеньких экскаваторов и 6 малогабаритных погрузчиков. Вся техника была приобретена благодаря поддержке врио главы Башкирии Радия Хабирова и Фонду социальных целевых программ республики. Благодаря новым погрузчикам, коммунальщики могут оперативно и качественно чистить узкие дворы, уставленные припаркованными автомобилями, где раньше справлялись только дворники с лопатами.

Напомним, что за последний месяц уфимские коммунальные службы уже получили 39 единиц дорожной техники: 14 самосвалов, 11 автогрейдеров, 6 фронатальных погрузчиков и 3 снегопогрузчика.

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