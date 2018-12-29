Уфимские коммунальные службы получили новые экскаваторы и погрузчики

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-29T14:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимские коммунальные службы получили в свое распоряжение еще 8 новеньких экскаваторов и 6 малогабаритных погрузчиков. Вся техника была приобретена благодаря поддержке врио главы Башкирии Радия Хабирова и Фонду социальных целевых программ республики. Благодаря новым погрузчикам, коммунальщики могут оперативно и качественно чистить узкие дворы, уставленные припаркованными автомобилями, где раньше справлялись только дворники с лопатами.

Напомним, что за последний месяц уфимские коммунальные службы уже получили 39 единиц дорожной техники: 14 самосвалов, 11 автогрейдеров, 6 фронатальных погрузчиков и 3 снегопогрузчика.