Житель Башкирии убил своего приятеля за грязные полы в квартире

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-29T14:02:43+03:00

А потом сам пришел с повинной в полицию

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44-летний житель Зилаирского района Башкирии обвиняется в убийстве своего друга, а причиной кровавой расправы стали испачканные полы.

По предварительным данным, в ночь с 25 на 26 декабря мужчина пригласил к себе в гости 58-летнего приятеля и свою подругу. Компания распивала алкоголь, и в один прекрасный момент хозяин дома решил уединиться с девушкой, вот только гость не хотел уходить домой и требовал «продолжения банкета». В какой-то момент терпение хозяина дома кончилось, к тому же мужчина заметил, что все полы в квартире испачканы неаккуратным гостем. Рассвирепев, мужчина накинулся на приятеля с кулаками, а потом схватил стиральную доску и ударил несколько раз его по голове.

- В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.