2018-12-29T12:54:55+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии лишилась денег и жилья на новогодние праздники

Девушку обманули московские мошенники
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию обратилась 18-летняя жительница Нефтекамска, которая заявила, что стала жертвой мошенников.

Как выяснилось, девушка вместе с друзьями собиралась поехать в Москву на новогодние праздники и заранее подыскивала жилье. На популярном сайте объявлений она нашла подходящий вариант жилья, но владелец потребовал перевести ему аванс в размере 7500 рублей. После того как девушка перевела на указанный счет деньги, мошенник перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки, а скоро и само объявление о сдаче квартиры исчезло с сайта, и аккаунт заблокирован.

- В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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