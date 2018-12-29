Жительница Башкирии пыталась зарезать своего сожителя из-за подозрений в измене

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-29T12:00:30+03:00

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Вчера утром, 28 декабря, в полицию Мелеуза поступило сообщение из местной центральной больницы, куда обратился мужчина с ножевым ранением. У 38-летнего местного жителя было диагностировано колото-резаное ранение брюшной полости. На расспросы полицейских мужчина ответил, что на него напали с ножом на улице неизвестные. Вот только в ходе дальнейшего допроса выяснились новые неожиданные подробности.

Оказалось, что накануне пострадавший устроил романтический вечер со своей сожительницей. Изрядно опьянев, мужчина начал обвинять возлюбленную в том, что у нее есть любовник. Скандал перерос в драку, и 40-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила в живот обидчика. Самое интересное, что мужчина сразу же успокоился и лег спать, а в больницу отправился только утром.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нож изъят, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.