2018-12-29T10:45:37+03:00
Происшествия

В Башкирии произошло массовое ДТП: погиб водитель ВАЗа

Еще один водитель в критическом состоянии госпитализирован
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Сегодня, 29 декабря, в Салавате произошло массовое ДТП. В 08.00 на улице Первомайской столкнулись отечественная «семерка»и «Хендай Солярис».

- По словам очевидцев, ВАЗ-2107 занесло и выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с «Солярисом». В этот момент в иномарку врезался попутный фургон «Газель», после чего они съехали в кювет, а фургон перевернулся, - сообщили в республиканской Госавтоинпекции.

От мощного удара отечественный ВАЗ смяло, словно консервную банку, а 49-летний водитель погиб на месте. Водитель «Соляриса», 52-летний житель Стерлитамака, с многочисленными травмами доставлен в ближайшую больницу.

Сейчас на месте аварии работает дорожная полиция, которая устанавливает все причины и обстоятельства смертельного столкновения.

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