2018-12-30T07:01:51+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель с 19-летним стажем сбил женщину на дороге

От полученных травм пешеход скончался до приезда медиков
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером в Белорецком районе республики. В селе Серменево на улице Калинина 77-летний водитель грузовика ГАЗ сбил 36-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель грузовика, чей водительский стаж составляет более 19 лет, утверждает, что женщина шла по краю проезжей части, и в темное время суток ее сложно было заметить. Сейчас сотрудники республиканской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии и устанавливают личность погибшей.

Всего 28 декабря в Башкирии зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и еще четырнадцать получили травмы.

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